Українська біатлоністка Олена Білосюк отримала позитивний тест за 3 дні до першого виступу на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.
Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець повідомив, що у 35-річної спортсменки є симптоми хвороби.
"Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно". Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними", - наводить слова тренера "Суспільне спорт".
Зазначимо, що це вже не перший випадок інфікування у складі олімпійської делегації України, але перший серед атлетів. Раніше захворів тренер чоловічої команди Юрай Санітра.
Як повідомляє XSport, у складі збірної України Олену Білосюк може замінити Анастасія Меркушина, яка перебуває у статусі запасної.
Цю інформацію джерелу підтвердив президент Федерації біатлону Володимир Бринзак. Анастасія вже отримала розпорядження готуватися до вильоту в Пекін. В даний момент біатлоністка знаходиться в чеському Нове-Место, де готувалася до перегонів етапу Кубка IBU, які повинні відбутися в найближчі вихідні.
За правилами пекінської Олімпіади, спортсмен може бути замінений у складі національної збірної у разі форс-мажору або позитивного тесту на коронавірус до 2 лютого включно.
Що стосується самої Білосюк, швидше за все, вона відправиться на самоізоляцію, куди раніше був поміщений старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, а також масажист жіночої команди і сервісмен.
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- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
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Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
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