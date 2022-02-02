Стало відомо про перший випадок інфікування серед атлетів в українській команді.

Українська біатлоністка Олена Білосюк отримала позитивний тест за 3 дні до першого виступу на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець повідомив, що у 35-річної спортсменки є симптоми хвороби.

"Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно". Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними", - наводить слова тренера "Суспільне спорт".

Зазначимо, що це вже не перший випадок інфікування у складі олімпійської делегації України, але перший серед атлетів. Раніше захворів тренер чоловічої команди Юрай Санітра.

Як повідомляє XSport, у складі збірної України Олену Білосюк може замінити Анастасія Меркушина, яка перебуває у статусі запасної.

Цю інформацію джерелу підтвердив президент Федерації біатлону Володимир Бринзак. Анастасія вже отримала розпорядження готуватися до вильоту в Пекін. В даний момент біатлоністка знаходиться в чеському Нове-Место, де готувалася до перегонів етапу Кубка IBU, які повинні відбутися в найближчі вихідні.

За правилами пекінської Олімпіади, спортсмен може бути замінений у складі національної збірної у разі форс-мажору або позитивного тесту на коронавірус до 2 лютого включно.

Що стосується самої Білосюк, швидше за все, вона відправиться на самоізоляцію, куди раніше був поміщений старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, а також масажист жіночої команди і сервісмен.

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Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Вже відомий офіційний девіз змагань. А також був представлений дизайн медалей.

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