Пекін прийме зимові Олімпійські ігри з 4 по 20 лютого.

Четвертого лютого відбудеться урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. 24-ті в історії зимові Ігри пройдуть в столиці Китаю - Пекіні.

Де та коли дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2022

Церемонію відкриття можна буде переглянути на "UA: Перший". Подія розпочнеться 4 лютого о 13:55 за київським часом.

Відкриття Ігор-2022 відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, який також має іншу назву - "Пташине гніздо".

Режисером церемонії відкриття виступить 71-річний Чжан Їмоу, володар "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю та "Золотого ведмедя" Берлінале.

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Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Вже відомий офіційний девіз змагань. А також був представлений дизайн медалей.

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