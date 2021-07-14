Також на церемонії вручення заборонили будь-які обійми та рукостискання.

Пандемія коронавірусу торкнулася навіть процесу вручення нагород тріумфаторів майбутніх Олімпійських ігор в Токіо. Організатори внесли зміни до процедури вручення медалей. Відтепер спортсмени самостійно одягатимуть собі на шию медалі.

Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах для AP.

Раніше нагороди переможцям вручали високопоставлені спортивні чиновники. Томас Бах також додав, що цьогоріч медалі підноситимуть тріумфаторам на таці, а потім спортсмен буде брати приз своїми руками.

"Людина, яка кладе медаль на тацю, робитиме це тільки в продезінфікованих рукавичках, щоб спортсмен міг бути упевнений, що до неї ніхто раніше не торкався", - детально розказав голова МОК.

Зазначимо, що на церемонії нагородження також заборонені рукостискання й обійми з міркувань безпеки.

Читайте також"Чий Крим?": російським олімпійцям пояснили, як відповідати на "провокаційні питання"

Олімпіада в Токіо: що відомо

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.

Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

11 липня президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими спортсменами, які відправляться на Олімпіаду в Токіо.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін