На Олімпіаді-2022 в Пекіні відбувся чоловічий мас-старт. Українці Дмитро Підручний та Артем Прима виступили невдало. Перший посів 24-е місце, а другий фінішував на 28-й позиції.
Золото виграв норвежець Йоханнес Бо. Він пробіг дистанцію у 15 км за 38 хвилин й 14,4 секунди. У Йоханнеса чотири промахи. Срібло виборов швед Мартін Понсілуома. А бронза дісталася Ветле Шостаду Крістіансену з Норвегії.
Підручний та Прима провалили стрільбу і через це фінішували так низько. Обоє українців допустили по сім помилок - це найгірші показники у гонці.
Чоловічий мас-старт - це завершальна гонка з біатлону на Олімпіаді-2022. У ній взяли участь 30 найкращих спортсменів Пекіну.
Олімпіада-2022. Пекін, Китай. Мас-старт. Чоловіки
1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 38.14,4 (4 промахи)
2. Мартін Понсілуома (Швеція) +40,3 (2)
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +1.12,5 (3)
24. Дмитро Підручний (Україна) +4.01,8 (7)
28. Артем Прима (Україна) +4.58,2 (7)
В жіночому мас-старті українка Юлія Джима посіла високу сьому позицію, показавши найкращу стрільбу.
Біатлон на Олімпіаді-2022: головне
- Українські біатлоністки непогано виступили в індивідуальній гонці. А ось біатлоністи не змогли порадувати.
- У змішаній естафеті Україна зайняла 13-ту позицію.
- Також наші біатлоністки брали участь у гонці переслідування. Юлія Джима посіла 13-е місце, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко фінішували відповідно на 25-й і 55-й позиціях.
- Наші чоловіки в гонці переслідування виступили краще: відразу троє потрапили в топ-25.
У жіночій естафеті збірна України фінішувала сьомою, а в чоловічій - дев'ятою.