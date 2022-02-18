Українці Артем Прима та Дмитро Підручний провалили гонку.

На Олімпіаді-2022 в Пекіні відбувся чоловічий мас-старт. Українці Дмитро Підручний та Артем Прима виступили невдало. Перший посів 24-е місце, а другий фінішував на 28-й позиції.

Золото виграв норвежець Йоханнес Бо. Він пробіг дистанцію у 15 км за 38 хвилин й 14,4 секунди. У Йоханнеса чотири промахи. Срібло виборов швед Мартін Понсілуома. А бронза дісталася Ветле Шостаду Крістіансену з Норвегії.

Підручний та Прима провалили стрільбу і через це фінішували так низько. Обоє українців допустили по сім помилок - це найгірші показники у гонці.

Чоловічий мас-старт - це завершальна гонка з біатлону на Олімпіаді-2022. У ній взяли участь 30 найкращих спортсменів Пекіну.

Олімпіада-2022. Пекін, Китай. Мас-старт. Чоловіки

1. Йоханнес Бо (Норвегія) - 38.14,4 (4 промахи)

2. Мартін Понсілуома (Швеція) +40,3 (2)

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +1.12,5 (3)

24. Дмитро Підручний (Україна) +4.01,8 (7)

28. Артем Прима (Україна) +4.58,2 (7)

В жіночому мас-старті українка Юлія Джима посіла високу сьому позицію, показавши найкращу стрільбу.

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