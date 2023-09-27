Збірній Білорусі дозволили виступити на чемпіонаті світу під своїм прапором.

Збірна України з пляжного футболу не виступатиме на чемпіонаті світу, який пройде з 15 по 24 лютого в ОАЕ (2024 FIFA Beach Soccer World Cup).

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації пляжного футболу України.

Причиною такого рішення став допуск до турніру збірної Білорусі.

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АПФУ і УАФ зверталася до ФІФА і міжнародної організації пляжного футболу (BSWW) з проханням відсторонити Білорусь від участі в турнірі, оскільки ця команда представляє країну, яка підтримує терористичний режим Росії і є співучасником збройної агресії проти України. Однак футбольні чиновники відмовилися це робити. Більш того, вони також відмовилися від пропозиції, щоб збірна Білорусі виступила без своїх національних символів.

Таким чином, збірна України виконуватиме наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє брати участь у міжнародних турнірах, де виступатимуть збірні Росії та/або Білорусі.

Варто зазначити, що цього року це буде вже другий бойкот від України на міжнародному турнірі. Раніше чоловіча збірна знялася з Євроліги-2023, куди також відібралася Білорусь.

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