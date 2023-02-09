РФ позбавили права прийняти ЧС-2025 з водних видів спорту.

Російський спорт піддався черговим санкціям через продовження війни в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації плавання, Росію позбавили права прийняти чемпіонат світу з водних видів спорту 2025 року.

Турнір, який повинен був пройти в Казані, прийме Сінгапур.

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"Міжнародна федерація плавання дуже рада дізнатися, що проведення нашого головного заходу 2025 року знаходиться в таких надійних руках завдяки команді тут, в Сінгапурі.

У Сінгапурі є все, чим ми сподіваємося поділитися з нашими спортсменами: об'єкти світового класу, перевірений досвід проведення заходів найвищої якості і комплексний підхід до водних видів спорту, від елітного до громадського", - сказав президент Міжнародної федерації плавання Хусейн Аль-Мусаллам.

Варто відзначити, що Казань вже не вперше страждає через спортивну ізоляцію РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. У минулому році російське місто було позбавлене права прийняти планетарний форум з плавання в 25-метровому басейні. У січні цього року Європейський футбольний союз вирішив перенести з Казані в Афіни Суперкубок УЄФА-2023 з футболу.

Чемпіонат світу з водних видів спорту об'єднує шість дисциплін: плавання, водне поло, дайвінг, спортивне плавання, плавання на відкритій воді і хай-дайвінг.

Очікується, що в ЧС-2025 з водних видів спорту візьмуть участь понад 2500 спортсменів, що представляють 209 національних федерацій-членів.

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