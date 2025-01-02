Легендарній гімнастці Агнеші Келеті було 103 роки.

В Угорщині померла найстарша олімпійська чемпіонка Агнеша Келеті. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що легенда світового спорту пішла з життя вранці в четвер у Будапешті після того, як її госпіталізували з пневмонією на Різдво.

Келеті у складі збіної Угорщини виграла 10 олімпійських медалей зі спортивної гімнастики, у тому числі п'ять золотих.

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За національністю Келеті було єврейкою. Вона почала займатися гімнастикою у 4 роки, а у 16 ​​років завоювала свій перший національний титул. Вона пережила Голокост, видаючи себе за християнку і, ховаючись у селі під підробленими документами, в 1944 вийшла заміж за гімнаста Іштвана Шаркана.

Після XVI Олімпійських ігор у Мельбурні (листопад-грудень 1956 року) Келеті, скориставшись можливістю, отримала політичний притулок у зв'язку з введенням до Угорщини військ Радянського Союзу і вирішила залишитися жити в Австралії.

1957 року Келеті репатріювалася до Ізраїлю, куди з Угорщини також переїхали її мати та сестра. В Ізраїлі працювала інструктором з фізичного виховання в Тель-Авівському університеті.

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