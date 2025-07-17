Він кілька днів боровся за життя.

Норвезький призер Олімпійських ігор зі скі-кросу Еудун Гренвольд загинув унаслідок удару блискавки під час поїздки на дачу в гори.

Спортсмен зазнав удару блискавки під час відпустки і помер через кілька днів у лікарні. Спортсмену було 49 років.

"Усе почалося як прекрасна літня відпустка, а завершилося ударом блискавки біля нашого будиночка. Незважаючи на швидку медичну допомогу і госпіталізацію, ти помер від травм цієї ночі. Ми - я, Санна, Сельма і Вільям - завжди носитимемо тебе в серці. Втрата безмірна", - написала у Facebook дружина спортсмена Крістін Тандберг Хаугше.

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Колишній товариш Гренвольд по збірній, легенда норвезького спорту Кьетіль Андре Омодт також прокоментував загибель спортсмена. "Це жахливо трагічно і дуже боляче. Все сталося раптово, занадто рано", - поділився він.

Хто такий Еудун Гренвольд

Гренвольд почав спортивну кар'єру в гірських лижах і двічі перемагав на чемпіонаті Норвегії у швидкісному спуску, але 2004 року він спробував себе у скікросі і швидко став успішним.

У 2007 він взяв "бронзу" чемпіонату світу, а в 2010 році став бронзовим призером на Олімпіаді у Ванкувері. Це було головним досягненням у його кар'єрі.

Після здобуття бронзової медалі на Олімпіаді 2010 року у Ванкувері Еудун Гренвольд завершив кар'єру і став тренувати збірну Норвегії зі скі-кросу.

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