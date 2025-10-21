Народицький регулярно входив до ТОП-200 найкращих шахістів світу.

Американський шаховий гросмейстер Деніел Народицький несподівано помер у віці 29 років. Він був однією з найбільш упізнаваних фігур в американському шаховому світі та колишнім чемпіоном світу серед юніорів, пише Sky News.

У виданні нагадали, що Народицький уже в 14 років написав і опублікував книжку про шахи, а в наступні роки навчав своїх послідовників через прямі трансляції на Twitch і YouTube. Також він був головним тренером у Шарлоттському шаховому центрі в Північній Кароліні. Зазначається, що причина смерті шахіста не розголошується.

"Деніел був талановитим шахістом, коментатором і педагогом, а також улюбленим членом шахового співтовариства, якого захоплювали й поважали шанувальники та гравці з усього світу. Він був також люблячим сином і братом, а для багатьох - вірним другом... Згадаймо Деніела за його пристрасть і любов до шахів, а також за радість і натхнення, які він дарував нам усім щодня", - ідеться в заяві Шарлоттського шахового центру.

У виданні додали, що Народицький регулярно входив до ТОП-200 найкращих шахістів світу з традиційних шахів. Також він досяг успіху в бліц-шахах.

Інші професійні шахісти віддали данину поваги Народицькому і висловили співчуття. Зокрема, гросмейстер Хікару Накамура заявив, що він пригнічений. Він охарактеризував смерть Народицького як "величезну втрату для світу шахів".

"Спочивай з миром, мій дорогий друже Деніел Народицький, я досі не можу в це повірити", - написав український шахіст Олександр Бортник на своїй сторінці в соцмережі X.

Зазначимо, що Народицький має українське коріння. Його батько Володимир іммігрував з України до США ще за часів СРСР.

