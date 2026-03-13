Німці відмовились від фото з росіянами на Паралімпіаді: розпочато розслідування

За правилами змагань, учасникам заборонено будь-які "демонстрації, протести чи політичні заяви".

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) розпочав розслідування на тлі того, що німецькі спортсмени демонстративно відвернулися під час виконання гімну РФ на зимових Паралімпійських іграх-2026. Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з правилами змагань, на них забороняються будь-які "демонстрації, протести чи політичні заяви". Це стосується й церемоній та п'єдесталу, допінг контролю та зон відпочинку.

За даними джерела, МПК заявив, що збирає та аналізує докази таких дій німецької команди. Паралімпійський комітет Німеччини відмовився від коментарів.

Відео дня

Що цьому передувало

Нагадаємо, під час нагородження німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися від спільного фото з переможницею спринту, росіянкою Анастасією Багіян. Крім того, під час звучання гімну РФ, німці відвернулися в бік, а також не знімали шапки. Спортсмени також засудили рішення МПК офіційно допустити росіян до цих змагань.

Зазначимо, що раніше інша російська спортсменка Варвара Ворончихіна відмовилася коментувати питання, повʼязані з вторгненням РФ до України. Вона заявила, що вважає такі теми політичними й намагається їх ігнорувати.

