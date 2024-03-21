ЄС вніс Нікіту Мазепіна до списку санкцій, оскільки головним спонсором його діяльності як гонщика був його батько Дмитро, якого в ЄС називають "членом найближчого оточення" Путіна.

Загальний суд ЄС у середу приніс перемогу російському колишньому гонщику Формули-1 Нікіті Мазепіну, скасувавши санкції ЄС, запроваджені проти нього в рамках відповіді блоку на війну Росії в Україні.

Як пише Reuters, Європейський Союз додав 25-річного Мазепіна до свого списку санкцій через його зв'язок з батьком Дмитром, впливовим бізнесменом, який був головним спонсором діяльності свого сина як гонщика. Європейський Союз називав Дмитра Мазепіна "членом найближчого оточення" правителя Росії Володимира Путіна.

"Але в рішенні в середу суд зазначив, що Мазепін перестав бути пілотом гоночної команди Haas F1, що означає, що ЄС помилився, залишивши спортсмена в списку санкцій після того, як він покинув команду. Суд заявив, що критерій "асоціації", який використовується в режимі санкцій ЄС, вимагає існування зв’язку, що виходить за межі простих сімейних стосунків, чого, за його словами, не було після того, як Мазепін припинив участь у перегонах Формули-1", - пише Reuters.

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Мазепін також оскаржив санкції ЄС і Канади в рамках своєї спроби повернутися в Формулу-1.

Зараз він бере участь в азіатській серії Ле-Ман, менш відомій гоночній лізі, яка проводить змагання в Об’єднаних Арабських Еміратах і Малайзії.

Санкції ЄС проти російських олігархів

Раніше повідомлялося, що Угорщина домагається виведення з-під загальноєвропейських санкцій дев'ятьох росіян, серед яких олігархи Алішер Усманов, Петро Авен і Віктор Рашніков. Також, Угорщина домагається зняття санкцій з сестри Усманова Гульбахор Ісмаїлової, олігархів Михайла Фрідмана, Григорія Березкіна, В'ячеслава Моше Кантора, Дмитра Мазепіна і його сина Микити.

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