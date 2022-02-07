Ірен Вюст / фото REUTERS

Нідерландська ковзанярка Ірен Вюст стала першою спортсменкою в історії, котра змогла виграти золоту медаль на п'яти різних зимових Олімпіадах.

В Пекіні-2022 Вюст виявилася найшвидшою на дистанції 1500 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд - 1:53,28. 

Раніше Ірен була олімпійською чемпіонкою у Турині-2006 (на дистанції 3000 м), у Ванкувері-2010 (1500 м), у Сочі-2014 (3000 м та в командній гонці) та у Пхенчхані-2018 (1500 м).

Додамо, що загалом за всю свою грандіозну кар'єру Вюст виграла 12 олімпійських медалей: шість золотих, п'ять срібних та одну бронзову.

Зазначимо, що шестиразовою олімпійською чемпіонкою була радянська ковзанярка Лідія Скоблікова. 

Олімпіада-2022: що потрібно знати

  • Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
  • Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
  • Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Україна на зимових Олімпійських іграх: головне

  • Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.

  • У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
  • На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. 