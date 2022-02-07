Ірен Вюст у свої 35 років переписала історію.

Нідерландська ковзанярка Ірен Вюст стала першою спортсменкою в історії, котра змогла виграти золоту медаль на п'яти різних зимових Олімпіадах.

В Пекіні-2022 Вюст виявилася найшвидшою на дистанції 1500 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд - 1:53,28.

Раніше Ірен була олімпійською чемпіонкою у Турині-2006 (на дистанції 3000 м), у Ванкувері-2010 (1500 м), у Сочі-2014 (3000 м та в командній гонці) та у Пхенчхані-2018 (1500 м).

Додамо, що загалом за всю свою грандіозну кар'єру Вюст виграла 12 олімпійських медалей: шість золотих, п'ять срібних та одну бронзову.

Зазначимо, що шестиразовою олімпійською чемпіонкою була радянська ковзанярка Лідія Скоблікова.

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Україна на зимових Олімпійських іграх: головне