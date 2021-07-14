Дар'я Устинова запропонувала підписникам "чесно" оцінити форму російської команди.

Російська плавчиня Дар'я Устинова розкритикувала екіпіровку, яку видали спортсменам з РФ для участі в Олімпійських Іграх у Токіо.

Устинова приміряла одяг і опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram. При цьому вона написала:

"Нещодавно отримали олімпійське екіпірування від Zasport. Пропоную вам оцінити його в коментарях. Тільки чесно".

"Коли дають безкоштовно, це одне. Купили б ви собі костюм синій за 10 тисяч рублів? Думаю ОКР витратив на нього і того більше. Дизайну 0", - написав один з підписників.

Устинова відповіла:

"Я б не купила нічого з цієї колекції...".

Одна з підписниць написала, що їй сподобалися деякі речі, в тому числі футболка. Устинова відповіла: "Я тобі потім близько покажу її. Може, ти передумаєш".

"Форма негарна, на жаль", - також відзначили в коментарях. "Розумію, чому вам не подобається", - погодилася плавчиха.

Вона також підкреслила, що їй сподобалося тільки плаття і зазначила, що у попереднього виробника форми екіпірування було "набагато краще за якістю і за дизайном".

Відзначимо, що компанією Zasport, яка є виробником форми, керує Анастасія Задоріна - дочка геренал-полковника ФСБ Михайла Шекіна.

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Росія на Олімпіаді в Токіо: що відомо

У грудні минулого року Спортивний арбітражний суд прийняв рішення на два роки відсторонити Росію від участі в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, у зв'язку з підміною допінг-проб у Московській антидопінговій лабораторії.

На Олімпіаді в Токіо росіяни, таким чином, братимуть участь без свого прапора і гімну.

Російські спортсмени виступатимуть під прапором ОКР, а замість гімну РФ звучатиме перший концерт Петра Чайковського.

Перед Олімпіадою російським олімпійцям пояснили, як відповідати на "провокаційні" питання - про Крим, Донбас, допінг та інші.

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Автор: Антон Дудар