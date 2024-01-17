Марта Костюк в 1/32 фіналу обіграла представницю Бельгії Елізе Мертенс.

У середу, 17 січня, Марта Костюк зіграла поєдинок 1/32 фіналу першого в цьому році турніру серії Великого шолома - Відкритого чемпіонату Австралії.

Українська тенісистка в трьох сетах здолала представницю Бельгії Елізі Мертенс.

Поєдинок Костюк і Мертенс тривав 2 години і 55 хвилин. Українка виконала три подачі навиліт, зробила 11 подвійних помилок і використала 4 з 8 брейк-поінтів.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/32 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Елізе Мертенс - 5:7, 6:1, 7:6 (10:6)

Це була друга зустріч Костюк і Мертенс. Рахунок в особистих протистояннях тенісисток став нічійним - 1:1.

У наступному раунді Australian Open-2024 Марта Костюк зіграє проти переможниці пари Марія Саккарі (Греція) - Еліна Аванесян.

Додамо, що в першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Марта в трьох сетах обіграла американку Клер Лю (6:3, 4:6, 6:1).

Нагадаємо, в 1/32 фіналу Australian Open-2024, крім Костюк, вийшли також Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Еліна Світоліна.

В 1/16 фіналу турніру вже пробилася Цуренко, обіграла напередодні представницю Іспанії Ребеку Масарову. Світоліна і Ястремська свої матчі зіграють 18 січня.

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