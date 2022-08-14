Річард Макларен вважає, що зі спортсменами країн-агресорів вчинили несправедливо.

Голова незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річард Макларен висловився про відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях.

77-річний експерт з допінгу заявив, що російські спортсмени не несуть відповідальності за розв'язану Росією повномасштабну війну в Україні.

"Те, як з ними поводяться, несправедливо. Спортсмени не почали цей конфлікт і не несуть відповідальності за його хід. Це дві вагомі причини, щоб дозволити їм знову виступати на міжнародних змаганнях.

Якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) прийме рішення на користь атлетів, то міжнародні федерації будуть зобов'язані їх допустити", - наводить слова Макларена видання Sportschau.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 172-й день.

Після нападу Росії на Україну Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував світовим спортивним федераціям усунути російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Напередодні президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри. Він підкреслив, що в умовах агресивних військових дій РФ в Україні в спортивному співтоваристві не може бути місця для представництва цієї країни.

Крім того, член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крейг Ріді заявив, що спортсмени країн-агресорів можуть бути недопущені до участі в літній Олімпіаді-2024, яка пройде в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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