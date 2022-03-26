Харківський гросмейстер Павло Ельянов принципово не поїде на континентальну першість.

27 березня у Словенії стартує чемпіонат Європи з шахів. Зірковий український шахіст Павло Ельянов пропустить елітні змагання.

38-річний харків'янин вимагав відсторонити білоруських та російських шахістів від турніру. Його протест повністю не задовільнили. Про це Павло написав у Facebook.

"Хочу заявити, що я знімаюся з чемпіонату Європи через військове вторгнення Росії до моєї країни. Я поважаю тих російських шахістів, котрі підписали відкритий лист проти війни. Але вважаю за неможливе грати проти будь-якого російського чи білоруського гравця до кінця війни. Тобто до нашої перемоги", - зазначив Ельянов.

Зауважимо, що Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) відсторонила збірні РФ і Білорусі від участі в турнірах під егідою організації. Але шахісти з обох країн зможуть виступати під нейтральним прапором.

У складі збірної України Ельянов двічі ставав переможцем Олімпіад – у 2004 та 2010 роках. Павло - срібний та бронзовий призер командного чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи.

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