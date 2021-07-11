Сербський тенісист зрівнявся з двома легендами за кількістю титулів на турнірах "Великого шолома".

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Вімблдону-2021.

У фінальному матчі він обіграв італійця Маттео Берреттіні, вигравши у нього втретє з трьох зустрічей на корті.

Джокович здобув вольову перемогу. Серб віддав супернику перший сет, але потім виграв три партії поспіль.

Матч тривав 3 години 27 хвилин. Підсумковий рахунок - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Перемога Джоковича на Вімблдоні: які досягнення він встановив

Новак Джокович виграв свій 20-й титул на турнірах "Великого шолома" і повторив рекорд, зрівнявшись за цим показником з Рафаелем Надалем і Роджером Федерером.

При цьому свої 20 титулів він виграв швидше за іспанця і швейцарця - за 13,5 років, тоді як їм на це знадобилося по 15 років.

На Вімблдоні Джокович переміг вшосте і за цим показником займає третє місце (більше перемог у Піта Сампраса - 7 і Федерера - 8).

Крім того, Джокович зумів виграти Вімблдон втретє поспіль і став лише четвертим, кому вдалося подібне.

У поточному тенісному сезоні серб має шанс зібрати "Золотий шолом". Для цього йому ще потрібно виграти Олімпіаду і US Open. Подібне раніше вдавалося лише Штеффі Графф в 1988 році.

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Автор: Антон Дудар