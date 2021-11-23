Тенісистка Ешлі Барті вийде заміж за австралійського гольфіста.

Перша ракетка світу, австралійка Ешлі Барті оголосила про те, що незабаром вийде заміж.

Про це тенісистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Її обранцем став австралійський гольфіст Гаррі Кіссік.

"Майбутній чоловік", - підписала спільний знімок Барті. Також вона додала емодзі кільця і серця.

25-річна Барті та 30-річний Кіссік познайомилися в 2016 році.

Ешлі Барті: досягнення

Барті - переможниця двох турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді (Ролан Гаррос-2019, Вімблдон-2021), переможниця US Open-2018 в парному розряді, а також переможниця Підсумкового турніру WTA-2019 в одиночному розряді.

Всього в її активі 13 перемог на турнірах WTA в одиночному розряді і 9 - в парному.

2021 рік Барті завершила на першому місці у світовому рейтингу.

Барті входить до топ-10 тенісисток в історії за кількістю тижнів, проведених на першому місці рейтингу WTA (104).

Автор: Антон Дудар