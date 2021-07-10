Вімблдон-2021: визначилася переможниця жіночого турніру (фото, відео)

Ешлі Барті виграла свій другий турнір "Великого шолома".

Перша ракетка світу Ешлі Барті стала переможницею Вімблдону. У фінальному матчі Барті обіграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову, яка займає 13-е місце в світовому рейтингу. Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився перемогою Барті з рахунком 6:3, 6:7, 6:3. Барті вперше в кар'єрі виграла Вімблдон. The moment @AshBarty’s childhood dreams all came true#Wimbledonpic.twitter.com/gxMxphj4qk — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2021 Читайте також Легенда тенісу Федерер з приниженням вилетів зі свого улюбленого турніру Барті - Плішкова: підсумки фіналу Для Ешлі Барті це друга перемога на турнірах "Великого шолома". Раніше в 2019 році вона перемагала на "Ролан Гаррос". Барті виграла обидва своїх фінали на турнірах "Великого шолома".

Всього для австралійки це 12-й титул на турнірах WTA.

Барті стала першою австралійкою, яка виграла Вімблдон, з 1980 року після Івонн Гулагонг.

Плішкова вдруге в кар'єрі грала у фіналі турніру "Великого шолома" (після US Open-2016) і вдруге поступилася.

Барті зміцнить лідерство у світовому рейтингу, відірвавшись від японки Наомі Осаки більш ніж на 2000 очок. Водночас Плішкова підніметься на сьоме місце. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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