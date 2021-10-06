Жан Беленюк, котрий від України став єдиним олімпійським чемпіоном в Токіо-2020, вирішив розлучитися зі своєю золотою медаллю.
Про це 30-річний спортсмен зробив відповідний допис в Instagram.
"Друзі, хочу зробити добру справу! Багато хто вже зробив фото з моєю золотою медаллю, яку я привіз із Токіо. Вона - честь і гордість нашої країни, і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України!", - написав Беленюк.
"Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені кошти передати на благодійну допомогу хворим дітям!", - надрукував послання Жан.
Нагадаємо, що польська легкоатлетка Марія Андрейчик продала свою срібну медаль, але покупець повернув їй нагороду, а кошти все одно пішли на лікування хворого хлопчика.
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Жан Беленюк: перемога на Олімпіаді та висловлювання після Ігор
- Борець греко-римського стилю завоював єдину золоту медаль для України в Токіо.
- Після повернення з Олімпіади Беленюк відзвітував за Олімпіаду, заявивши, що на Іграх має бути "менше працівників міністерства, а більше тренерів". Також він розніс чиновників за відпочинок під час поїздок на Олімпіади.
- Крім того, Беленюк не залишився осторонь конфлікту навколо Ярослави Магучіх. Він заступився за українську легкоатлетку.