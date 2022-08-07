Українця Андрія Баришпольця підтримали всього 16 делегатів.

У неділю, 7 серпня, в індійському місті Ченнаї відбулися вибори президента Міжнародної шахової федерації (FIDE).

На посаду переобрали росіянина Аркадія Дворковича. За нього віддали голоси 157 делегатів.

У виборах президента FIDE взяв участь українець Андрій Баришполець, за якого проголосували всього 16 делегатів.

Також у виборах брали участь Іналбек Шеріпов, який знявся з виборів за станом здоров'я, і француз Бахар Куатлі, який оголосив про відмову балотуватися на посаду під час Генасамблеї.

Аркадій Дворкович очолює FIDE з жовтня 2018 року. До цього призначення російський функціонер був помічником Путіна і Медведєва, віце-прем'єром РФ і перебував у менеджменті ряду російських держкомпаній.

Нагадаємо, що під керівництвом Дворковича Міжнародна шахова федерація (FIDE) виступила з офіційною заявою і засудила війну в Україні, яку розв'язала РФ. При цьому FIDE дозволила виступати на турнірах шахістам з РФ і Білорусі під прапором організації до 31 грудня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: