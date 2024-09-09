На Паралімпійських іграх веслувальниця, яка обійшла українку, ледь не втонула (фото, відео)

У дівчини сильно ускладнені рухи тулуба і ніг, а тому вона опинилась у небезпечній ситуації.

Чилійська веслувальниця Катерінн Воллерман, яка обійшла українку Марину Мажулу за крок до золота, ледь не втонула після запливу на дистанції 200 м на Паралімпійських іграх-2024.

Як пише Bild, дівчина виступає в класі KL1, куди входять спортсмени з сильно ускладненими рухами тулуба і ніг, вони не можуть контролювати м’язи стегон або таза. Воллерман фінішувала першою з результатом 51,95 секунд. Мажула ж отримала срібло.

Коли Валлерман гальмувала, її байдарка перекинулася, і дівчина опинилася у воді. Враховуючи її параліч, склалася небезпечна ситуація. До чилійки вчасно прибули рятувальники і надали їй допомогу.

Дванадцять років тому Катерінн захворіла на поперечний мієліт. Хвороба уразила її спинний мозок і загострилась через неправильне лікування. Через це вона пересувається в інвалідному кріслі. В активі Валлерман є вже бронзова нагорода Паралімпіади в Токіо.

Паралімпійські ігри - які результати

Як повідомляв УНІАН, вчора у Парижі завершились Паралімпійські ігри 2024. Україні вдалося посісти 7 місце в підсумковому медальному заліку, здобувши 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.

Медальний залік виграла збірна Китаю, яка стала лідером за кількістю нагород. Загалом китайські спортсмени здобули 220 медалей, серед яких 94 золотих.

Друге місце виборола Велика Британія, яка отримала 49 золотих медалей, 44 срібних та 31 бронзову. Третьою стала збірна США, яка відстала від лідера на 58 золотих медалей.

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