Михайло Мудрик став одним з найшвидших футболістів англійського чемпіонату.

Півзахисник національної збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик потрапив до списку найкращих футболістів англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/2023 за важливим статистичним показником.

Як повідомляє Opta, українець посів третє місце в рейтингу найшвидших гравців ліги, розвинувши швидкість 36,63 км/год в одному з матчів цього сезону АПЛ.

Найшвидшим футболістом цього сезону англійської Прем'єр-ліги став гравець "Манчестер Сіті" Кайл Уокер, якому вдалося розвинути швидкість - 37,31 км/год. Другий показник у хавбека "Ноттінгем Форест" Бреннана Джонсона - 36,70 км/год.

Відео дня

У п'ятірку найкращих також потрапили вінгер "Евертона" Ентоні Гордон (36,61 км/год) і нападник "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс (36,53 км/год).

Найшвидші гравці АПЛ:

Кайл Уокер ("Манчестер Сіті") - 37,31 км/год

Бреннан Джонсон ("Ноттінгем Форест") - 36,70 км/год

Михайло Мудрик ("Челсі") - 36,63 км/год

Ентоні Гордон ("Евертон", "Ньюкасл") - 36,61 км/год

Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль") - 36,53 км/год

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з донецького "Шахтаря" за рекордні для українського футболу 100 мільйонів євро. Українець підписав контракт з "синіми" до літа 2031 року.

У нинішньому сезоні Михайло зіграв 17 матчів у футболці "Челсі" і відзначився 2 результативними передачами.

За підсумками сезону лондонський "Челсі" посів 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 44 очки.

Вас також можуть зацікавити новини: