В організації вважають, що спортсмени не можуть нести відповідальність за дії уряду.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) застеріг спортсменів від дискримінації щодо Ізраїлю на тлі військового конфлікту у секторі Гази.

В організації заявили, що спортсмени не можуть нести відповідальність за дії урядів своїх країн. МОК буде припиняти будь-які дискримінації, повідомляє NRK.no.

"Міжнародний олімпійський комітет дотримується принципу індивідуальної відповідальності. Спортсмени не можуть нести відповідальність за дії своїх урядів.

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Якщо мають місце бути випадки дискримінації з боку спортсмена або іншої офіційної особи, МОК буде працювати з національним олімпійським комітетом і відповідною міжнародною федерацією, щоб забезпечити оперативні заходи, як це було під час Олімпійських ігор-2020 в Токіо", - заявив представник МОК.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський футбольний союз (УЄФА) переніс матчі ізраїльських команд в єврокубках через війну Ізраїлю проти ХАМАС. Зокрема, був перенесений матч 3-го туру групового раунду Ліги конференцій "Маккабі" Тель - Авів - "Зоря". Гра відбудеться в листопаді.

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