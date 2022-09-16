Спортсмени країн-агресорів і далі не зможуть виступати на міжнародних турнірах.

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) прийняв рішення продовжити дискваліфікацію російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Підтверджено рішення виконавчого комітету від 1 березня 2022 року про заборону спортсменам РФ і Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях до подальшого оповіщення.

Відео дня

Дане рішення підтримали 39 представників Конгресу, 2 висловилися проти, 5 - утрималися.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відсторонив російських і білоруських біатлоністів від участі в міжнародних змаганнях на початку березня 2022 року. Наприкінці березня організація оголосила про рішення призупинити членство СБР і БФБ.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація все ще не рекомендує запрошувати російських або Білоруських спортсменів на турніри.

Вас також можуть зацікавити новини: