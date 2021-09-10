Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт потрапив під критику суспільства за те, що сказав "спорт поза політикою".
Цю заяву Гутцайт зробив в інтерв'ю для hromadske.
"В Хартії міжнародного олімпійського комітету прописано так, що спорт поза політикою. Олімпійський спорт поза політикою", - сказав Гутцайт.
"Там прописана політична незалежність членів МОК, заборона політичної дискримінації і заборона політикам виступати на Олімпіаді. Я читав Хартію перед інтерв'ю, я не бачив фрази, що спорт поза політикою", - парирував своєму співрозмовнику інтерв'юер.
"Завжди олімпійський спорт не втручається в політику. Моє чітке розуміння - спорт поза політикою. Так, ми піднімаємо наш прапор, даємо меседж, що Україна - спортивна країна, що ми розвиваємо спорт. Звичайно, якщо ми воюємо з Російською Федерацією і гинуть хлопці, які захищають нас на Сході країни, потрібно розуміти серйозну відповідальність, коли ти на змаганнях стоїш поряд з російськими спортсменами. Ми над цим працюємо", - додав Гутцайт.
В коментарях публіка вибухнула гнівом:
"Якраз в найближчі тижні має бути "велика міграція" міністрів зі своїх крісел - може й його турнуть";
"Якщо в умовах війни в України такі міністри - то країну не врятувати";
"Може вже пора міняти такого міністра, останнім часом багато крінжового йде від нього";
"Сумно що у нас такий міністр молоді та спорту";
"Краще б він промовчав. Він й так своїми репліками постійно закопує себе все глибше";
"Яке прикре самогубство";
"Гутцайт - пристосуванець".
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Вадим Гутцайт: що про нього відомо
- 49-річний міністр має за плечима блискучу кар'єру фехтувальника. На Олімпіаді-1992 в Барселоні Гутцайт виграв золоту медаль в складі команди у шаблі.
- З 4 березня 2020 року Гутцайт обіймає посаду міністра молоді та спорту України.
- До цього Гутцайт був віце-президентом Української академії спорту, а також членом виконкому НОК України.