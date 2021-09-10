Вадим Гутцайт озвучив свою позицію.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт потрапив під критику суспільства за те, що сказав "спорт поза політикою".

Цю заяву Гутцайт зробив в інтерв'ю для hromadske.

"В Хартії міжнародного олімпійського комітету прописано так, що спорт поза політикою. Олімпійський спорт поза політикою", - сказав Гутцайт.

"Там прописана політична незалежність членів МОК, заборона політичної дискримінації і заборона політикам виступати на Олімпіаді. Я читав Хартію перед інтерв'ю, я не бачив фрази, що спорт поза політикою", - парирував своєму співрозмовнику інтерв'юер.

"Завжди олімпійський спорт не втручається в політику. Моє чітке розуміння - спорт поза політикою. Так, ми піднімаємо наш прапор, даємо меседж, що Україна - спортивна країна, що ми розвиваємо спорт. Звичайно, якщо ми воюємо з Російською Федерацією і гинуть хлопці, які захищають нас на Сході країни, потрібно розуміти серйозну відповідальність, коли ти на змаганнях стоїш поряд з російськими спортсменами. Ми над цим працюємо", - додав Гутцайт.

В коментарях публіка вибухнула гнівом:

"Якраз в найближчі тижні має бути "велика міграція" міністрів зі своїх крісел - може й його турнуть";

"Якщо в умовах війни в України такі міністри - то країну не врятувати";

"Може вже пора міняти такого міністра, останнім часом багато крінжового йде від нього";

"Сумно що у нас такий міністр молоді та спорту";

"Краще б він промовчав. Він й так своїми репліками постійно закопує себе все глибше";

"Яке прикре самогубство";

"Гутцайт - пристосуванець".

Вадим Гутцайт: що про нього відомо

49-річний міністр має за плечима блискучу кар'єру фехтувальника. На Олімпіаді-1992 в Барселоні Гутцайт виграв золоту медаль в складі команди у шаблі.

З 4 березня 2020 року Гутцайт обіймає посаду міністра молоді та спорту України.

До цього Гутцайт був віце-президентом Української академії спорту, а також членом виконкому НОК України.

Автор: Артем Будрін