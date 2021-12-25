В Україні хочуть провести юнацьку та дорослу Олімпіаду.

Україна претендуватиме на проведення Юнацької Олімпіади в 2028 році, а також зимових Олімпійських ігор у 2030 році.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає "Слово і діло".

"Зараз президент поставив завдання - і президент, і все спортивне співтовариство дуже хоче, - ми вступаємо в боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні. Юнацькі - в 2028 році і зимові Олімпійські ігри - в 2030", - підкреслив міністр.

Він також пояснив, навіщо це потрібно Україні:

"Ну, по-перше, престиж країни. Проведення в країні Олімпійських ігор - це залучення потужних інвесторів, нова інфраструктура, нова спортивна інфраструктура. Ми розуміємо, що чим більше буде спортивної інфраструктури, тим більше буде куди приходити дітям займатися. Ми не побачимо результат сьогодні або завтра... Але те, що сьогодні закладається в країні зі спортивної інфраструктури, ми цей результат побачимо через 10 років, розумієте?".

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За словами Гутцайта, Україна подаватиме самостійні заявки.

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