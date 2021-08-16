Україна може претендувати на проведення змагань у 2030 і 2032 роках.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що Україна зацікавлена в проведенні юнацьких Олімпійських ігор.

Про це стало відомо з його інтерв'ю "Українській правді".

"У вересні, до речі, має приїхати президент МОК до Києва, буде зустрічатись з президентом Зеленським на його запрошення. Буде бесіда про розвиток спорту в Україні, про можливість проведення Олімпіади", - сказав Гутцайт, підкресливши, що маються на увазі 2030 і 2032 роки.

За словами Гутцайта, мова йде про юнацьку Олімпіаду:

"Дивіться, може на базі Буковелю, але в цілому йдеться про розбудову інфраструктури. І перш за все зараз говориться про юнацькі Олімпійські ігри. Це менший бюджет, менше коштів, і не так складно як дорослі Олімпійські ігри. І подивитись на можливість як на тест".

Літню юнацьку Олімпіаду могла б прийняти столиця України, підкреслив міністр:

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"Говоримо про Київ. Чому б ні? Прекрасний стадіон є, побудувати ще басейни. Ще ж "Спартак" стоїть, можна і його розбудувати. В Києві все можливо".

Він також назвав плюси проведення Ігор в Україні:

"Якщо у нас вийде, то для нас це буде великий плюс для розвитку спорту, тому що ми ще більше будемо розвивати спортивну інфраструктуру, ще більше будемо робити умови для простих громадян, ще більше туристів будуть дізнаватися про нашу країну".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський озвучував ідею про проведення Олімпіади в Україні.

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Автор: Антон Дудар