Олімпіада-2022 пройде в Пекіні / фото REUTERS

Статистична компанія Gracenote зробила медальний прогноз на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Він був опублікований на сайті Gracenote.

Згідно з прогнозом, збірна України на зимових Іграх не зможе завоювати жодної медалі.

На думку аналітиків, медалі зможуть взяти 27 країн, і України немає в їх числі.

Перше місце в медальному заліку прогнозують збірній Норвегії.

gracenote.com

Нагадаємо, що на попередній зимовій Олімпіаді Україна завоювала одну медаль - золото виграв фрістайліст Олександр Абраменко.

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Олімпіада-2022: що потрібно знати

Автор: Антон Дудар