Дейна Уайт приніс публічні вибачення дружині після скандального інциденту.

Президент UFC Дейна Уайт побився з дружиною Енн в одному з нічних клубів Мексики під час святкування Нового року.

За інформацією видання TMZ, пара відпочивала з друзями у VIP-зоні нічного клубу "Кабо-Сан-Лукас". У стані алкогольного сп'яніння Уайт нахилився до своєї дружини Енн Уайт, після чого вона дала йому ляпаса. У відповідь жінка отримала від Уайта ляпаса і між ними почалася бійка.

У мережі з'явилося відео бійки глави промоушену UFC з його дружиною. На відео видно, що після словесної перепалки дружина Уайта вдарила його по обличчю, і зав'язалася бійка.

Дейна Уайт вже приніс публічні вибачення своїй дружині після інциденту.

"Я один з хлопців, які кажуть, що чоловік ніколи не матиме виправдання, щоб вдарити жінку, і тепер я говорю про це на TMZ. Це одна з тих ситуацій, які жахливі. Я збентежений. У нас троє дітей, і ми показали їм це відео. Зараз ми більше зосереджені на нашій родині. Люди матимуть свою думку з цього приводу - і думка людей буде правильною, особливо в моєму випадку. Ніколи не піднімайте руку на жінку", - сказав Уайт.

Дружина президент UFC теж виступила із заявою і сказала, що подібне в їхній родині ніколи раніше не траплялося, а в той вечір вони обидва втратили контроль над собою.

"Ми з Дейною одружені майже 30 років. Сказати, що це не в його характері, означає Нічого не сказати - нічого подібного раніше не траплялося. На жаль, ми обидва були п'яні. Багато випили напередодні Нового року, і ситуація вийшла з-під контролю з обох сторін. Ми обговорили це як сім'я і вибачилися один перед одним. Я просто сподіваюся, що люди будуть поважати наше приватне життя заради наших дітей", - сказала Енн Уайт.

Додамо, що Дейна Уайт і Енн одружилися в 1998 році. Вони виховують трьох дітей.

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