Цікаво, що ще одна українка Ірина Геращенко була близькою до завоювання медалі, але з результатом 1,91 метра вона посіла четверте місце.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду на етапі Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі.

21-річна українка стала єдиною спортсменкою, кому підкорилася висота 2,00 метри.

Цікаво, що ще одна українка Ірина Геращенко була близькою до завоювання медалі, але з результатом 1,91 метра вона посіла четверте місце.

Відео дня

Представниці Сербії і Австралії відповідно стали срібними і бронзовими призерками змагань.

Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,97 м

3. Елеонор Патерсон (Австралія) – 1,94 м

4. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м

5. Морган Лейк (Велика Британія) – 1,91 м

6. Лія Апостоловські (Словенія) – 1,91 м

Нагадаємо, що Магучіх тиждень тому в Китаї виграла черговий етап Діамантової ліги. Вона підкорила висоту 2,02 м, встановивши особистий рекорд сезону і повторивши найкращий результат сезону в світі.

Наприкінці серпня Ярослава вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. У Будапешті вона здобула золоту медаль, "взявши" висоту в 2,01 метри.

Вас також можуть зацікавити новини: