Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду на етапі Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі.
21-річна українка стала єдиною спортсменкою, кому підкорилася висота 2,00 метри.
Цікаво, що ще одна українка Ірина Геращенко була близькою до завоювання медалі, але з результатом 1,91 метра вона посіла четверте місце.
Представниці Сербії і Австралії відповідно стали срібними і бронзовими призерками змагань.
Діамантова ліга. Брюссель. Стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м
2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,97 м
3. Елеонор Патерсон (Австралія) – 1,94 м
4. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м
5. Морган Лейк (Велика Британія) – 1,91 м
6. Лія Апостоловські (Словенія) – 1,91 м
Нагадаємо, що Магучіх тиждень тому в Китаї виграла черговий етап Діамантової ліги. Вона підкорила висоту 2,02 м, встановивши особистий рекорд сезону і повторивши найкращий результат сезону в світі.
Наприкінці серпня Ярослава вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. У Будапешті вона здобула золоту медаль, "взявши" висоту в 2,01 метри.