Дмитро Підручний зробив красивий вчинок під час гонки переслідування.

Український біатлоніст Дмитро Підручний у гонці переслідування на Олімпіаді-2022 фінішував на 13-й позиції.

Тренер збірної України Юрай Санітра розповів для "Суспільного" про жест "fair play" з боку Дмитра під час гонитви.

Річ у тім, що Підручний під час гонки ненароком зламав палицю німця Йоганнеса Кюна. Після цього українець миттю віддав свою палицю супернику, а сам пробіг декілька сотень метрів з однією палицею.

"Підручний боровся з німцем на колі. Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Дмитро біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею. Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест "fair play". Вони дуже поважають Дмитра Підручного", - сказав Санітра.

Біатлон на Олімпіаді-2022: головне