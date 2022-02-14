Український біатлоніст Дмитро Підручний у гонці переслідування на Олімпіаді-2022 фінішував на 13-й позиції.
Тренер збірної України Юрай Санітра розповів для "Суспільного" про жест "fair play" з боку Дмитра під час гонитви.
Річ у тім, що Підручний під час гонки ненароком зламав палицю німця Йоганнеса Кюна. Після цього українець миттю віддав свою палицю супернику, а сам пробіг декілька сотень метрів з однією палицею.
"Підручний боровся з німцем на колі. Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Дмитро біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею. Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест "fair play". Вони дуже поважають Дмитра Підручного", - сказав Санітра.
Біатлон на Олімпіаді-2022: головне
- Українські біатлоністки непогано виступили в індивідуальній гонці. А ось біатлоністи не змогли порадувати.
- У змішаній естафеті Україна посіла 13-ту позицію.
- Також наші біатлоністки брали участь в гонці переслідування. Юлія Джима посіла 13-е місце, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко фінішували відповідно на 25-й та 55-й позиціях.
- Наші чоловіки в гонці переслідування виступили краще: одразу троє потрапили в топ-25.
- Підручний та Артем Прима кваліфікувалися у масстарт, який пройде 18 лютого.