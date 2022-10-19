Суд визнав винним Маріо Чиполліні в насильстві над колишньою дружиною Сабріною Ландуччі.

Легендарний італійський велогонщик Маріо Чиполліні засуджений до трьох років позбавлення волі за напад на колишню дружину. Пара була разом з 1993 по 2005 рік.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Спортсмен ще в 2017-му році був звинувачений своєю колишньою дружиною Сабріною Ландуччі в погрозах, переслідуванні і нанесенні травм.

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Зокрема, повідомляється, що Чиполліні одного разу погрожував своїй колишній пістолетом, тому що та вирішила носити спідницю, яка, на його думку, була занадто короткою.

Маріо Чиполліні визнаний винним у насильстві над своєю колишньою дружиною Сабріною Ландуччі та її нинішнім партнером Сільвіо Джусті. Маріо проведе три роки за гратами і заплатить своїм жертвам 85 тисяч євро відшкодування збитку (80 тисяч - Сабріні і 5 тисяч - Сільвіо).

Відзначається, що прокурори просили для легендарного велогонщика покарання у вигляді двох з половиною років ув'язнення, але суддя виніс ще більш суворий вирок.

Додамо, що колишня дружина Чиполліні доводиться рідною сестрою колишньому італійському воротареві Марко Ландуччі, відомому своїми виступами за "Фіорентину" та "Інтер". Зараз він входить в тренерський штаб Массіміліано Аллегрі в "Ювентусі".

Маріо Чиполліні: кар'єра і досягнення

55-річний Чиполліні вважається одним з найкращих спринтерів в історії велоспорту.

Маріо є рекордсменом за кількістю перемог на етапах Джиро д'Італія (42 перемоги). Він поступається лише Едді Мерксу за етапними перемогами на Гранд-турах (57 проти 64).

Чиполліні - чемпіон світу 2002 року в груповій гонці. Він тричі вигравав малинову майку кращого спринтера домашнього Гранд-туру.

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