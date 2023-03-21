Мартіна Навратілова зізналася, що курс променевої терапії та хіміотерапії був важким життєвим етапом.

Легендарна американська тенісистка Мартіна Навратілова розповіла, що зуміла впоратися з онкологічними захворюваннями.

Вона заявила, що перебуває в стадії ремісії, майже через чотири місяці після того, як оголосила, що у неї діагностовано рак горла і грудей.

"Наскільки відомо лікарям, раку у мене немає. Три дні я була у повній паніці після того, як дізналася про хворобу, думаючи, що можу не дожити до наступного Різдва.

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У мене в голові з'явився список всіх речей, які я хотіла б зробити. І це може звучати дуже поверхнево, але я подумала: "На якій крутій машині я хочу їздити, якщо проживу рік?" Мені все ще потрібно зробити опромінення правої грудей, але тільки на пару тижнів, і це більше профілактика, ніж будь-що інше", - зізналася Навратілова в інтерв'ю Пірсу Моргану на TalkTV.

Колишня перша ракетка світу також розповіла, що під час хвороби щодня протягом трьох тижнів проходила променеву терапію і хіміотерапію, що, за її словами, було безумовно найважчим в її житті.

Нагадаємо, у 66‑річної Навратілової знайшли рак горла після того, як у листопаді 2022 року виявили збільшений лімфатичний вузол на шиї. В ході додаткового обстеження також був виявлений рак грудей.

Додамо, що в 2010 році колишня тенісистка також проходила курс лікування від раку молочної залози.

Мартіна Навратілова займалася професійним тенісом з 1975 по 2006 рік. За період своєї кар'єри вона виграла 167 турнірів в одиночному розряді і 177 турнірів у парному розряді - обидва ці досягнення є абсолютним рекордом всіх часів для чоловіків і жінок.

Крім того, спортсменка виграла в цілому 59 титулів "Великого шолома" - в одиночному, парному і змішаному розрядах.

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