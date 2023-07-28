Володимир Кличко висловив слова підтримки Ользі Харлан.

Легендарний боксер Володимир Кличко прокоментував скандальну дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан за відмову потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій після поєдинку на чемпіонаті світу з фехтування.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі опублікував у своїх соціальних мережах пост, до якого підтримав Ольгу Харлан, зазначивши, що українка зберегла свою честь.

"Ольга Харлан відмовилася потиснути руку суперниці, яку тільки що перемогла. Спортивне керівництво вирішило позбавити її перемоги.

Відео дня

Ольга зберегла честь. Вона відмовилася потиснути закривавлену руку фальшивої "нейтральної" спортсменки, яка гордо позує тут зі своїм братом", - написав Кличко.

Раніше у федерації фехтування України повідомили, що вони мають намір оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан. Президент ФФУ Михайло Ілляшев також зазначив, що організація повністю підтримує українську шаблістку.

Вас також можуть зацікавити новини: