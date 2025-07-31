Після повномасштабного вторгнення Дальмаєр активно підтримувала Україну та долучалася до ініціатив організації Athletes for Ukraine.

Трагічна загибель в Гімалаях славетної німецької біатлоністки Лаури Дальмаєр потрясла всю світову спортивну спільноту.

На цю трагічну подію відреагувало дуже багато спортсменів, спортивних діячів, а також колишніх колег біатлоністки. Вони висловили співчуття рідним Дальмаєр і ділилися спогадами про неї.

Про смерть Дальмаєр висловилась швейцарська біатлоністка Аїта Гаспарін, яка написала, що вся біатлонна родина подумки із Лаурою.

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Теплими спогадами про німкеню поділилась відома фінська біатлоністка Кайса Мякяряйнен. У соцмережі вона виклала спільний знімок, зроблений у лютому.

Також на смерть Дальмаєр публікацією спільного фото у соцмережах відреагувала інша славетна біатлоністка з Німеччини Магдалена Нойнер:

"У нас з Лаурою довга спільна історія; ми тренувалися разом у дитинстві. Ми знали одна одну дуже давно, але не так часто бачилися. Але коли бачилися, ми завжди були дуже щасливі".

Нойнер зізналася, що дуже шкодує, що не зустрілася з Дальмаєр ще.

"Не варто відкладати такі речі, особливо з людьми, які тобі подобаються, з якими ти хочеш зустрітися", – розповіла легендарна німкеня.

А Габріела Соукалова, одна із головних суперниць Дальмаєр написала: "Це величезний шок... Я завжди буду носити Лауру в своєму серці, звичайно, не тільки як свою суперницю на трасі, дивовижну і феноменальну біатлоністку, але головне як чудову людину, подругу, яку я любила і завжди буду любити. Я ніколи не забуду її посмішку, якою вона навіть у важкі хвилини могла підняти настрій".

Соукалова також розповіла, якою людиною була Дальмаєр, зазначивши, що вона запала в серця людей, уболівальників не тільки завдяки своїм дивовижним результатам, але й тому, що "не боялася бути собою, самобутньою, винятковою".

"Її життя було великим натхненням для багатьох людей, включаючи мене. Вона завжди знала, чого хоче і навіщо вона тут. Дорога Лауро, я ніколи не забуду тебе", - написала Соукалова.

Не залишилися осторонь трагедії й зіркові представники чоловічого біатлону Сімон Фуркад, Ветле Шостад Крістіансен та Кентен Фійон-Має, який назвав Дальмаєр "пристрасною та чарівною атлеткою з прекрасною душею".

Українські спортсмени також відреагували на загибель німецької ексбіатлоністки. Українська олімпійська чемпіонка Віта Семеренко написала:

"Разом змагалися, разом раділи медалям. Це важка втрата... Для біатлону, для нас усіх. Лауро, дякую за все. Вічна пам’ять".

Також на цю трагічну подію відреагували українські біатлоністи Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Андрій Хміль, а також скелетоніст Владислав Гераскевич.

Гераскевич у прощальних словах згадав, як Дальмаєр підтримувала Україну:

"Лаура Дальмаєр - легенда біатлону. Одна з найкращих спортсменок усіх часів. Вона також була чудовою та чуйною людиною. На початку повномасштабного вторгнення вона активно підтримувала Україну та долучалася до ініціатив німецької організації Athletes for Ukraine, яка з березня 2022 року всіляко допомагає Україні й продовжує робити це зараз. Дуже шкода. Співчуття рідним та близьким та величезна подяка за все".

На загибель спортсменки також відреагували деякі німецькі футбольні клуби. "З Лаурою Дальмаєр ми втрачаємо чудову спортсменку та щиру людину. Наші думки та найглибші співчуття з її родиною, друзями та всією біатлонною родиною. Спочивай з миром, Лауро", – йдеться в заяві футбольного клубу "Шальке".

А президент футбольного клубу "Баварія" Герберт Гайнер сказав, що новина про Дальмаєр "глибоко вразила всіх нас". "Дальмаєр пам’ятатимуть не лише як видатну світову ікону біатлону, але й, перш за все, як особистість, чий вплив вийшов за межі спорту", - висловився він.

Загибель Лаури Дальмаєр

28 липня відома біатлоністка потрапила під каменепад у горах Пакистану на висоті понад 5000 м. Попри розгорнуту рятувальну операцію врятувати її не вдалося. 30 липня було оголошено про її смерть. Тіло спортсменки так і залишиться у горах, оскільки дістати його не уявляється можливим.

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