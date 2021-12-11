Юлія Джима / фото biathlon.com.ua
В рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені відбулася жіноча естафета.
Україну в цій гонці представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк. Наші дівчата прийшли до фінішу п'ятими. Загалом 20 збірних брали участь в гонитві.
Кубок світу з біатлону. Результати жіночої естафети
1. Швеція (1+8) - 1:13:52,5
2. Росія (0+10) +29,1
3. Франція (0+14) +59,2
4. Німеччина (1+10) +1:06,5
5. Україна (0+13) +1:33,0
6. Австрія (0+5) +1:53,7
Кубок світу з біатлону: третій етап
- Третій етап КС проходить з 10 по 12 грудня: де і коли дивитися гонки.
- У чоловічому спринті два українці потрапили в топ-20. В жіночому спринті одна українка потрапила до топ-20.
- В гонці переслідування українці виступили не найкращим чином - найвищу позицію посів Дмитро Підручний (16-й).
- Від України у чоловіків на цьому етапі виступають Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Артем Тищенко. У жінок - Дар'я Блашко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко та Ольга Абрамова.