Першими стали шведські біатлоністки.

В рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені відбулася жіноча естафета.

Україну в цій гонці представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк. Наші дівчата прийшли до фінішу п'ятими. Загалом 20 збірних брали участь в гонитві.

Кубок світу з біатлону. Результати жіночої естафети

1. Швеція (1+8) - 1:13:52,5

2. Росія (0+10) +29,1

3. Франція (0+14) +59,2

4. Німеччина (1+10) +1:06,5

5. Україна (0+13) +1:33,0

6. Австрія (0+5) +1:53,7

Кубок світу з біатлону: третій етап

Автор: Артем Будрін