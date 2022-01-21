Першою до фінішу прийшла французька біатлоністка Жюстін Бреза-Буше.

У п'ятницю, 21 січня, в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці завершилася жіноча індивідуальна гонка.

Перемогу здобула французька біатлоністка Жюстін Бреза-Буше, яка допустила один промах на чотирьох вогневих рубежах. Другий результат показала її співвітчизниця Жулья Сімон, яка промахнулася двічі. Третьою стала представниця Швеції Мона Брорссон, яка також не закрила дві мішені.

Кращою у складі збірної України стала Ірина Петренко, яка з двома промахами в пасиві посіла 32 місце. Анастасія Меркушина отримала три хвилини штрафу і стала 37-ю.

Лідер команди Уроша Велепця Юлія Джима цього разу залишила незакритими відразу сім мішеней і не потрапила в залікову зону.

Біатлон. Кубок світу. Сьомий етап. Антхольц, Італія. Жінка. Індивідуальна гонка, 15 км

1. Жюстін Бреза (0+0+1+0) 42:20,6

2. Жюлья Сімон (0+0+1+1) +51,1

3. Мона Брурссон (0+0+1+1) +1:37,2

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32. Ірина Петренко (1+1+0+0) +4:46,0

37. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +4:59,0

80. Юлія Джима (0+2+2+3) +8:26,1

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