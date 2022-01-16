У неділю, 16 січня, в німецькому Рупольдінгу пройшла жіноча гонка переслідування в рамках шостого етапу Кубка світу.
Переможницею гонки стала лідер загального заліку Кубка світу Марте Ройселанд. Норвежка провела ідеальну гонку, закривши всі 20 мішеней, і просто не залишила суперницям шансів.
Переможниця спринту Ельвіра Еберг з двома промахами стала другою, а пройку призерів замкнула ще одна шведка Ханна Еберг.
Лідер збірної України Юлія Джима фінішувала 24-ю, у Ірини Петренко 33-а підсумкова позиція, а Валя Семеренко не стартувала.
Біатлон. Кубок світу, 6-й етап. Рупольдинг (Німеччина). Жінки, гонка переслідування. 10 км
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) 30:55,0
2. Ельвіра Карін Еберг (1+1+0+0) +20,8
3. Ханна Эберг (0+0+0+1) +32,4
...
24. Юлія Джима (1+1+0+1) +2:37,3
33. Ірина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7
DNS. Валя Семеренко.
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- У загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Майє (521 очко) і Емільєн Жаклен (449). Топ-3 замикає швед Себастьян Самуельссон (448).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очок), шведка Ельвіра Еберг (563) і білоруска Динара Алімбекова (499).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (147 очок і 31-е місце) і у Юлії Джими (147 очок і 30-а позиція).