Переможницею гонки стала норвежка Марте Ройселанд.

У неділю, 16 січня, в німецькому Рупольдінгу пройшла жіноча гонка переслідування в рамках шостого етапу Кубка світу.

Переможницею гонки стала лідер загального заліку Кубка світу Марте Ройселанд. Норвежка провела ідеальну гонку, закривши всі 20 мішеней, і просто не залишила суперницям шансів.

Переможниця спринту Ельвіра Еберг з двома промахами стала другою, а пройку призерів замкнула ще одна шведка Ханна Еберг.

Лідер збірної України Юлія Джима фінішувала 24-ю, у Ірини Петренко 33-а підсумкова позиція, а Валя Семеренко не стартувала.

Біатлон. Кубок світу, 6-й етап. Рупольдинг (Німеччина). Жінки, гонка переслідування. 10 км

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+0+0) 30:55,0

2. Ельвіра Карін Еберг (1+1+0+0) +20,8

3. Ханна Эберг (0+0+0+1) +32,4

...

24. Юлія Джима (1+1+0+1) +2:37,3

33. Ірина Петренко (0+0+1+0) +3:05,7

DNS. Валя Семеренко.

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