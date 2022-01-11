Черговий етап Кубка світу прийматиме німецький Рупольдинг.

З 12 по 16 січня в німецькому Рупольдингу відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону.

Розклад шостого етапу

12 січня

15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки

13 січня

15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

14 січня

15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки

15 січня

15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

16 січня

13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Трансляція перегонів у прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU та сайті "Суспільне Спорт".

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