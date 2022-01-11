З 12 по 16 січня в німецькому Рупольдингу відбудеться шостий етап Кубка світу з біатлону.
Розклад шостого етапу
12 січня
15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки
13 січня
15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
14 січня
15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки
15 січня
15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
16 січня
13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Трансляція перегонів у прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU та сайті "Суспільне Спорт".
Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону
- Після п'яти етапів у загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Має (461 очко) і Емільєн Жаклен (449). Топ-3 замикає швед Себастьян Самуельссон (425).
- У жінок до трійки лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (537 очок), шведка Ельвіра Еберг (449) та білоруска Динара Алімбекова (418).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (111 очок і 32-е місце) та Юлії Джими (126 очок і 30-а позиція).