Переможницею естафети стала збірна Норвегії.

У суботу, 22 січня, в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці завершилася естафетна гонка.

Переможницею естафети стала збірна Норвегії. Норвежки подолали дистанцію за 1 годину 12 хвилин і 54 секунди. Вони пробігли одне штрафне коло і допустили 11 промахів. Другими стали росіянки, які відстали від переможниць на 24,6 секунди. Трійку кращих замкнула збірна Франції.

Збірна України виступила в такому складі: Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк і фінішувала 11-ю.

Семеренко допустила три промахи в першій стрільбі. Вона передала естафету десятою. Блашко використовувала два додаткових патрони і фінішувала на 13-й позиції. Меркушина допустила 4 промахи у стрільбі і вирушила на штрафне коло. Білосюк без промахів закрила всі мішені в першій стрільбі і допустила два промахи в другій.

Біатлон. Кубок світу. Естафета, жінки. Антхольц (Італія)

1. Норвегія (1+10) 1:12:54,1

2. Росія (3+12) +24,6

3. Франція (0+13) +32,6

4. Італія (0+13) +32,6

5. США (0+13) +50,1

6. Чехія (0+8) +59,8

...

11. Україна (1+10) +1:50,9

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