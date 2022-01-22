У суботу, 22 січня, в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці завершилася естафетна гонка.
Переможницею естафети стала збірна Норвегії. Норвежки подолали дистанцію за 1 годину 12 хвилин і 54 секунди. Вони пробігли одне штрафне коло і допустили 11 промахів. Другими стали росіянки, які відстали від переможниць на 24,6 секунди. Трійку кращих замкнула збірна Франції.
Збірна України виступила в такому складі: Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк і фінішувала 11-ю.
Семеренко допустила три промахи в першій стрільбі. Вона передала естафету десятою. Блашко використовувала два додаткових патрони і фінішувала на 13-й позиції. Меркушина допустила 4 промахи у стрільбі і вирушила на штрафне коло. Білосюк без промахів закрила всі мішені в першій стрільбі і допустила два промахи в другій.
Біатлон. Кубок світу. Естафета, жінки. Антхольц (Італія)
1. Норвегія (1+10) 1:12:54,1
2. Росія (3+12) +24,6
3. Франція (0+13) +32,6
4. Італія (0+13) +32,6
5. США (0+13) +50,1
6. Чехія (0+8) +59,8
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11. Україна (1+10) +1:50,9
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- У загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Майє (636 очка) і Емільєн Жаклен (501). Топ-3 замикає норвежець Тар'єй Бо (486).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очок), шведка Ельвіра Еберг (563) і білоруска Дінара Алімбекова (535).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (148 очок і 33-тє місце) і у Юлії Джими (147 очок і 30-та позиція).