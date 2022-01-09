Переможцем гонки став француз Кентен Фійон Майє.

У п'ятницю, 7 січня, в німецькому Оберхофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У перший день змагань відбулися спринтерські перегони серед чоловіків та жінок.

9 січня в рамках п'ятого етапу Кубка світу відбулася чоловіча гонка переслідування. Переможцем став француз Кентен Фійон Майє. Другим фінішував представник Швеції Себастіан Самуельссон, третім - норвежець Тар'єй Бо.

Кубок світу в Оберхофі. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Кантен Фійон Майє (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуельссон (0+0+1+0) +9,9

3. Тар'єй Бо (0+1+2+0) +15,6

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23. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:29,8

Більшу частину гонки переможець спринту Олександр Логінов лідирував з впевненим відривом, проте три промахи на останній стрільбі не дозволили йому не тільки утримати лідируючу позицію, але і зовсім зачепитися за медаль.

Фіаско росіянина подарувало шанс суперникам, і краще за інших цим зумів скористатися француз Кантен Фійон Майє, який зібрався після двох промахів на першому рубежі і фінішував першим, довівши, що по праву носить червоний біб. Друге місце зайняв швед Себастьян Самуельссон, а замкнув трійку призерів норвежець Тар'єй Бо.

Читайте такожУкраїна здобула першу медаль у сезоні на Кубку світу з біатлонуКращим у складі збірної України став Богдан Цимбал, який фінішував 23-м з одним промахом у пасиві. Антон Дудченко пробіг два кола штрафу і став 26-м, а Дмитро Підручний відразу шість мішеней не закрив і насилу зачепився за очки.

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап