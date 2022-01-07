П'ятий етап Кубка світу розпочався.

7 січня в німецькому Обергофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону.

В цей день відбулися спринтерські гонки серед чоловіків та жінок.

Україну представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова та Катерина Бех.

В чоловічій гонці найкращий результат серед українців продемонстрував Цимбал.

Кубок світу в Обергофі. Результати чоловічого спринту

1. Олександр Логінов (Росія) - 27:00,8 (0-1)

2. Емільєн Жаклен (Франція) - 6.5 (1-1)

3. Стурла Легрейд (Норвегія) - 15.1 (1-0)

19. Богдан Цимбал (Україна) - 1.04,8 (1-0)

26. Антон Дудченко (Україна) - 1.17,5 (0-1)

44. Дмитро Підручний (Україна) - 1.52,9 (3-1)

66. Артем Прима (Україна) - 2.42,0 (2-2)

76. Тарас Лесюк (Україна) - 3.04,8 (2-3)

В жіночій гонці серед українок гарно виступила Валя Семеренко, котра прибігла до фінішу 13-ю.

Кубок світу в Обергофі. Результати жіночого спринту

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія) - 23.30,1 (1-0)

2. Анна Сола (Білорусь) - 7,1 (2-0)

2. Жулія Сімон (Франція) - 7,1 (0-1)

3. Дінара Алімбекова (Білорусь) - 22,6 (0-2)

13. Валентина Семеренко (Україна) - 46,5 (0-0)

21. Юлія Джима (Україна) - 1.13,6 (2-1)

30. Дар'я Блашко (Україна) - 1.23,0 (0-0)

81. Катерина Бех (Україна) - 3.33,7 (1-3)

83. Ольга Абрамова (Україна) - 3.41,8 (1-3)

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап