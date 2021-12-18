18 грудня в Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону пройшла чоловіча гонка переслідування.
Україну в гонці представляли лише Артем Тищенко й Тарас Лесюк. Перший допустив два промахи в стрільбі і фінішував на 51-му місці. Тарас з п'ятьма хибами посів передостанню позицію.
Тріумфатором став француз Кентен Фійон-Має.
Чоловіча гонка переслідування. Результати
1. Кентен Фійон-Має (Франція) – 30.58,3 (0+0+0+0)
2. Едуард Латипов (Росія) – 16.1 (0+1+1+0)
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 16.2 (0+0+0+0)
51. Артем Тищенко (Україна) – 4.43,4 (0+0+1+1)
59. Тарас Лесюк (Україна) – 6.52,5 (0+0+3+2)
Кубок світу з біатлону: четвертий етап
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