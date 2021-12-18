Кентен Фійон-Має переміг в гонці / фото REUTERS

18 грудня в Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону пройшла чоловіча гонка переслідування.

Україну в гонці представляли лише Артем Тищенко й Тарас Лесюк. Перший допустив два промахи в стрільбі і фінішував на 51-му місці. Тарас з п'ятьма хибами посів передостанню позицію.

Тріумфатором став француз Кентен Фійон-Має.

Чоловіча гонка переслідування. Результати

1. Кентен Фійон-Має (Франція) – 30.58,3 (0+0+0+0) 

2. Едуард Латипов (Росія) – 16.1 (0+1+1+0) 

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 16.2 (0+0+0+0)

51. Артем Тищенко (Україна) – 4.43,4 (0+0+1+1) 

59. Тарас Лесюк (Україна) – 6.52,5 (0+0+3+2) 

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

Автор: Артем Будрін