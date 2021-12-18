Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування в Ансі

Українці не потрапили навіть до топ-50.

18 грудня в Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону пройшла чоловіча гонка переслідування. Україну в гонці представляли лише Артем Тищенко й Тарас Лесюк. Перший допустив два промахи в стрільбі і фінішував на 51-му місці. Тарас з п'ятьма хибами посів передостанню позицію. Тріумфатором став француз Кентен Фійон-Має. Чоловіча гонка переслідування. Результати 1. Кентен Фійон-Має (Франція) – 30.58,3 (0+0+0+0) 2. Едуард Латипов (Росія) – 16.1 (0+1+1+0) 3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 16.2 (0+0+0+0) 51. Артем Тищенко (Україна) – 4.43,4 (0+0+1+1) 59. Тарас Лесюк (Україна) – 6.52,5 (0+0+3+2) Кубок світу з біатлону: четвертий етап Четвертий етап КС проходить з 16 по 19 грудня: де і коли дивитися гонки.

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