17 грудня в Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону пройшла чоловіча спринтерська гонка.
Україну в гонці представляли Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Тарас Лесюк. Всі вони не змогли потрапити в очкову зону. Ткаленко взагалі фінішував передостаннім.
Зазначимо, що основний склад чоловічої збірної України пропускає цей етап Кубка світу.
Перемогу в спринті відсвяткував норвежець Йоханнес Бо.
Кубок світу в Ансі. Результати чоловічого спринту
1. Йоганнес Бо (Норвегія) – 23:30,3 (0+0)
2. Едуард Латипов (Росія) +7,2 (0 + 0)
3. Філіп Андерсен (Норвегія) +18,2 (0+0)...
46. Тарас Лесюк (Україна) +1:58,2 (0+0)
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55. Артем Тищенко (Україна) +2:11,1 (0+0)
108. Руслан Ткаленко (Україна) +4:12,1 (1+2)
Кубок світу з біатлону: четвертий етап
- Четвертий етап КС проходить з 16 по 19 грудня: де і коли дивитися гонки.
У жіночому спринті найкращою серед українок стала Олена Білосюк: результати гонки.