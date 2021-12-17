Українські біатлоністи гонку провалили.

17 грудня в Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону пройшла чоловіча спринтерська гонка.

Україну в гонці представляли Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Тарас Лесюк. Всі вони не змогли потрапити в очкову зону. Ткаленко взагалі фінішував передостаннім.

Зазначимо, що основний склад чоловічої збірної України пропускає цей етап Кубка світу.

Перемогу в спринті відсвяткував норвежець Йоханнес Бо.

Кубок світу в Ансі. Результати чоловічого спринту

1. Йоганнес Бо (Норвегія) – 23:30,3 (0+0)

2. Едуард Латипов (Росія) +7,2 (0 + 0)

3. Філіп Андерсен (Норвегія) +18,2 (0+0)...

46. Тарас Лесюк (Україна) +1:58,2 (0+0)

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55. Артем Тищенко (Україна) +2:11,1 (0+0)

108. Руслан Ткаленко (Україна) +4:12,1 (1+2)

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

Четвертий етап КС проходить з 16 по 19 грудня: де і коли дивитися гонки.

У жіночому спринті найкращою серед українок стала Олена Білосюк: результати гонки.

Автор: Антон Дудар