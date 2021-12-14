Змагання біатлоністок на Кубку світу / фото REUTERS
З 16 по 19 грудня в французькому Ансі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону.
Розклад четвертого етапу
16 грудня
15:15. Спринт, 7,5 км, жінки
17 грудня
15:15. Спринт, 10 км, чоловіки
18 грудня
14:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00. Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
19 грудня
13:45. Мас-старт, 12,5 км, жінки
15:45. Мас-старт, 15 км, чоловіки
Трансляція перегонів у прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU та сайті "Суспільне Спорт".
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Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону
- Після трьох етапів у загальному заліку у чоловіків лідирують швед Себастьян Самуельссон (250 очок), француз Емільєн Жаклен (243) і норвежець Ветле Шостад Крістіансен (225).
- У жінок до трійки лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (276 очок), а також представниці Білорусі Анна Сола (238) та Динара Алімбекова (237).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (108 очок і 20-е місце) та Юлії Джими (94 очки і 20-а позиція).