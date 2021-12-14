Цього разу змагання прийматиме французький Ансі.

З 16 по 19 грудня в французькому Ансі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону.

Розклад четвертого етапу

16 грудня

15:15. Спринт, 7,5 км, жінки

17 грудня

15:15. Спринт, 10 км, чоловіки

18 грудня

14:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00. Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

19 грудня

13:45. Мас-старт, 12,5 км, жінки

15:45. Мас-старт, 15 км, чоловіки

Трансляція перегонів у прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU та сайті "Суспільне Спорт".

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Після трьох етапів у загальному заліку у чоловіків лідирують швед Себастьян Самуельссон (250 очок), француз Емільєн Жаклен (243) і норвежець Ветле Шостад Крістіансен (225).

У жінок до трійки лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (276 очок), а також представниці Білорусі Анна Сола (238) та Динара Алімбекова (237).

В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (108 очок і 20-е місце) та Юлії Джими (94 очки і 20-а позиція).

Автор: Артем Будрін