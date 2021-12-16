Олена Білосюк завершила гонку в топ-20.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону в французькому Ансі відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в гонитві представляли Юлія Джима, Олена Білосюк, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко та Ірина Петренко. Абрамова єдина з української команди, хто не кваліфікувалася до пасьюту.

Найкращою серед українок стала Білосюк, яка посіла 18-е місце.

Перемогу в гонці здобула представниця Норвегії Марте Олсбю Ройселанд.

Кубок світу в Ансі. Результати жіночого спринту

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) – 20.22,0 (0-0)

2. Анаїс Бескон (Франція) – 15.4 (0-0)

3. Ельвіра Еберг (Швеція) – 16.1 (1-1)

18. Олена Білосюк (Україна) – 1.03,4 (0-0)

29. Дар'я Блашко (Україна) – 1.10,9 (1-0)

40. Юлія Джима (Україна) – 1.24,2 (0-2)

57. Ірина Петренко (Україна) – 1.53,3 (0-0)

94. Ольга Абрамова (Україна) – 3.35,2 (3-1)

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

Четвертий етап КС проходить з 16 по 19 грудня: де і коли дивитися гонки.

Чоловіча спринтерська гонка відбудеться 17 грудня о 15:15 за київським часом.

Автор: Артем Будрін