У неділю, 19 березня, в норвезькому Хольменколлені пройшов чоловічий мас-старт в рамках дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Переможцем заключної чоловічої гонки сезону став п'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоханнес Бьо, який здобув рекордну 19-ту перемогу в сезоні.
Друге місце зайняв представник Швейцарії Ніклас Хартвег. Третім фінішував норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен.
Українські біатлоністи не взяли участі в останній гонці сезону, оскільки не виконали умови кваліфікації.
Кубок світу з біатлону. Результати чоловічого мас-старту в Холменколлені
- Йоханнес Бе (Норвегія, 1+0+0+1) 38:51.9
- Ніклас Хартвег (Швейцарія, 0+0+0+0) +26.2
- Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) +35.2
- Кантен Фійон Майє (Франція, 0+1+0+0) +36.8
- Стурла Лейгред (Норвегія, 0+1+0+0) +40.0
Додамо, що біатлонний сезон-2022/23 закриється жіночим мас-стартом на етапі в Холменколлені. Гонка відбудеться 19 березня о 16:10 за київським часом. Ця гонка також пройде без представників України.