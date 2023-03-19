У норвезькому Хольменколлені відбулася заключна чоловіча гонка Кубка світу.

У неділю, 19 березня, в норвезькому Хольменколлені пройшов чоловічий мас-старт в рамках дев'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Переможцем заключної чоловічої гонки сезону став п'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоханнес Бьо, який здобув рекордну 19-ту перемогу в сезоні.

Друге місце зайняв представник Швейцарії Ніклас Хартвег. Третім фінішував норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен.

Відео дня

Українські біатлоністи не взяли участі в останній гонці сезону, оскільки не виконали умови кваліфікації.

Кубок світу з біатлону. Результати чоловічого мас-старту в Холменколлені

Йоханнес Бе (Норвегія, 1+0+0+1) 38:51.9

Ніклас Хартвег (Швейцарія, 0+0+0+0) +26.2

Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) +35.2

Кантен Фійон Майє (Франція, 0+1+0+0) +36.8

Стурла Лейгред (Норвегія, 0+1+0+0) +40.0

Додамо, що біатлонний сезон-2022/23 закриється жіночим мас-стартом на етапі в Холменколлені. Гонка відбудеться 19 березня о 16:10 за київським часом. Ця гонка також пройде без представників України.

Вас також можуть зацікавити новини: