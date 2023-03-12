У неділю, 12 березня, в шведському Естерсунді в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону відбувся чоловічий мас-старт.
Перемогу в гонці здобув олімпійський чемпіон 2022 року і триразовий чемпіон світу в естафетах Ветле Шоста Крістіансен. Норвезький біатлоніст не допустив промахів на чотирьох вогневих рубежах і пройшов дистанцію за 35.17,0.
Друге місце зайняв ще один представник Норвегії Йоханнес Дале, який поступився лідеру 9,1 секунди. Третє місце посів французький біатлоніст Ерік Перро.
Україну в гонці з масовим стартом на етапі Кубка світу в Естерсунді представив Антон Дудченко. Українець зробив один промах і прийшов до фінішу 16-м.
Кубок світу з біатлону: результати чоловічого мас-старту в Естерсунді
1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) 35:17.0
2. Йоханнес Дале (Норвегія, 0+0+0+1) +9.1
3. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +12.3
4. Міхал Крчмар (Чехія, 0+0+0+1) +16.2
5. Себастьян Шталдер (Швейцарія, 1+0+0+0) +17.7
...
16. Антон Дудченко (Україна, 0+0+1+0) +1:15.4
Додамо, що в неділю, 12 березня, в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді відбувся також жіночий мас-старт. Перемогу в гонці здобула італійська біатлоністка Доротея Вірер.
Останній етап Кубка світу з біатлону пройде в норвезькому Холменколлені з 16 по 19 березня.