Україну в гонці з масовим стартом на етапі в Естерсунді представив Антон Дудченко.

У неділю, 12 березня, в шведському Естерсунді в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону відбувся чоловічий мас-старт.

Перемогу в гонці здобув олімпійський чемпіон 2022 року і триразовий чемпіон світу в естафетах Ветле Шоста Крістіансен. Норвезький біатлоніст не допустив промахів на чотирьох вогневих рубежах і пройшов дистанцію за 35.17,0.

Друге місце зайняв ще один представник Норвегії Йоханнес Дале, який поступився лідеру 9,1 секунди. Третє місце посів французький біатлоніст Ерік Перро.

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Україну в гонці з масовим стартом на етапі Кубка світу в Естерсунді представив Антон Дудченко. Українець зробив один промах і прийшов до фінішу 16-м.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого мас-старту в Естерсунді

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) 35:17.0

2. Йоханнес Дале (Норвегія, 0+0+0+1) +9.1

3. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +12.3

4. Міхал Крчмар (Чехія, 0+0+0+1) +16.2

5. Себастьян Шталдер (Швейцарія, 1+0+0+0) +17.7

...

16. Антон Дудченко (Україна, 0+0+1+0) +1:15.4

Додамо, що в неділю, 12 березня, в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді відбувся також жіночий мас-старт. Перемогу в гонці здобула італійська біатлоністка Доротея Вірер.

Останній етап Кубка світу з біатлону пройде в норвезькому Холменколлені з 16 по 19 березня.

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