Переможцем гонки став представник Німеччини Бенедикт Долль.

У суботу, 22 січня, в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці завершилася чоловіча гонка із загального старту на 15 км з чотирма вогневими рубежами.

Першу гонку цього виду в 2022 році виграв німець Бенедикт Долль, що зайшов тільки на одне штрафне коло. Другим з трьома промахами став норвежець Йоханнес Бо. Бронзову медаль завоював інший норвежець Стурла Холм Легрейд, який допустив також три промахи.

Українці не брали участь у гонці, оскільки не виконали умови кваліфікації.

Біатлон. Кубок світу. Сьомий етап. Антхольц, Італія. Чоловіки. Мас-старт, 15 км

1. Бенедикт Долль – (Німеччина) - 37.14, 9 (1 промах)

2. Йоханнес Бо – (Німеччина) - відставання 31,3 (3)

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегія) +1.28,8 (3)

4. Антонен Гігонна (Франція) +1.34,7 (2)

5. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) +1.35,2 (3)

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