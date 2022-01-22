У суботу, 22 січня, в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці завершилася чоловіча гонка із загального старту на 15 км з чотирма вогневими рубежами.
Першу гонку цього виду в 2022 році виграв німець Бенедикт Долль, що зайшов тільки на одне штрафне коло. Другим з трьома промахами став норвежець Йоханнес Бо. Бронзову медаль завоював інший норвежець Стурла Холм Легрейд, який допустив також три промахи.
Українці не брали участь у гонці, оскільки не виконали умови кваліфікації.
Біатлон. Кубок світу. Сьомий етап. Антхольц, Італія. Чоловіки. Мас-старт, 15 км
1. Бенедикт Долль – (Німеччина) - 37.14, 9 (1 промах)
2. Йоханнес Бо – (Німеччина) - відставання 31,3 (3)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегія) +1.28,8 (3)
4. Антонен Гігонна (Франція) +1.34,7 (2)
5. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) +1.35,2 (3)
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- У загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Майє (636 очка) і Емільєн Жаклен (501). Топ-3 замикає норвежець Тар'єй Бо (486).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очок), шведка Ельвіра Еберг (563) і білоруска Дінара Алімбекова (535).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (148 очок і 33-тє місце) і у Юлії Джими (147 очок і 30-та позиція).